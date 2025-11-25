Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sendikandan İstifa Et


25 Kasım 2025 14:04
Sendikandan İstifa Et

Sendikandan İstifa Et

Değerli memur arkadaşlarım , bildiğiniz üzere son yıllarda memurun maaşı enflasyon karşısında epey düşük miktarda kalmıştır ve sendikalar ayrışma politikası izleyerek kendi emelleri için memurun hakkını gözetme kisvesi altında danışıklı dövüş yapmaktadır. Sendikalar memuru değil , memurlar sendikayı seçer. Bu motivasyonla elinizi vicdanınıza koyup akılcı bir düşünce ile herkesi sendikandan istifa et akımına davet ediyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Sağı solu , ideolojiyi , partizanlığı sendikacılık anlayışı ile karıştırmadan birlik ve bütünlük içerisinde yer almayı bütün sendika ve konfederasyon üst yönetimine de teklif ediyorum. Madem ki memurun hakkını gözetip , kazanım elde etmekse amacınız o zaman tek bir çatı altında birleşip kanayan yaranın büyüklüğünü de göz önünde bulundurup daha güçlü ve daha gür bir ses olalım


786786
Memur
25 Kasım 2025 15:22

yavru vatan kıbrısta yıllık 13 maaş veriliyorda bizde neden 12 tane veriliyor ? biz kıbrıstan daha zenginiz daha güçlüyüz daha büyüğüz kıbrısın suyunu askerini güvenliğini biz sağlıyoruz kurumsal olarak her şeylerine biz destek çıkıyoruz.

bizde de 13 maaş verilsin. promosyon kaldırılsın gerekirse 13 maaş verilsin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlksan'ın ikraz yetersizliği.Maarif teftişinde dikkat edilmesi gerekenler.Öğretmenliği bırakma düşüncesiMemura zam verilmemeli.Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Görevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?Sağlık kurulu hastalıklarımdan ötürü çalışamazsın dedi. Süreç nasıl işler?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Sözlük

araba sürmek 2 doc 1 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 Gediz Deltası ölüyor 1 interpol 1 vasi 2 ruhi çenet 1 Edeple gelen lütufla gider 3 günün filmi 1 2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanı 1

Son Haberler

Ankara'daki Okullardan 1.366 Yetime DestekTürkiye, Mısır ve Katar Gazze için bir araya geldiAcı biberi fazla kaçıran öğrenciler hastanelik olduFenerbahçe'nin kalecisi Ederson PFDK'ya sevk edildiErzincan'da baba ve oğlu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın