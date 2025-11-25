Sendikandan İstifa Et

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : bilgisayartekniker
Çok Yazılan Konular
Üniversite ve Belediye Personelinin Nakil Mağduriyeti HakkındaÜniversiteler arası nakil18 yaşında memur olmak hakkında Üniversite nakil2025 Naklen Atama KontejanlarıÜniversite çalışan sözleşmeli personel nasıl tayin veya nakil olabilir?taşeorandan sözleşmeliyeBelediyeye atanan teknisyen ( lütfen yardım önemli )yaşlı bakım mezunu zabıta ne yapar
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın