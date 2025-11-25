Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Sendikandan istifa et


25 Kasım 2025 14:06
Sendikandan istifa et

Sendikandan İstifa Et

Değerli memur arkadaşlarım , bildiğiniz üzere son yıllarda memurun maaşı enflasyon karşısında epey düşük miktarda kalmıştır ve sendikalar ayrışma politikası izleyerek kendi emelleri için memurun hakkını gözetme kisvesi altında danışıklı dövüş yapmaktadır. Sendikalar memuru değil , memurlar sendikayı seçer. Bu motivasyonla elinizi vicdanınıza koyup akılcı bir düşünce ile herkesi sendikandan istifa et akımına davet ediyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Sağı solu , ideolojiyi , partizanlığı sendikacılık anlayışı ile karıştırmadan birlik ve bütünlük içerisinde yer almayı bütün sendika ve konfederasyon üst yönetimine de teklif ediyorum. Madem ki memurun hakkını gözetip , kazanım elde etmekse amacınız o zaman tek bir çatı altında birleşip kanayan yaranın büyüklüğünü de göz önünde bulundurup daha güçlü ve daha gür bir ses olalım

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli zabıt katibinin engel durumu nedeniyle tayini hk.

Sözlük

Gediz Deltası ölüyor 1 günün filmi 1 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 kayıp malezya uçağı 1 bumbar dolması 2 araba sürmek 2 Edeple gelen lütufla gider 3 furiosa:a mad max saga 2 vasi 2 interpol 1

Son Haberler

Ehliyeti yok, muayenesi yok, sigortası yok: 'Yapacak bir şey de yok'Ankara'daki Okullardan 1.366 Yetime DestekTürkiye, Mısır ve Katar Gazze için bir araya geldiAcı biberi fazla kaçıran öğrenciler hastanelik olduFenerbahçe'nin kalecisi Ederson PFDK'ya sevk edildi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın