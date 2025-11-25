Sendikandan İstifa Et

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
25 Kasım 2025 14:12
Değerli memur arkadaşlarım , bildiğiniz üzere son yıllarda memurun maaşı enflasyon karşısında epey düşük miktarda kalmıştır ve sendikalar ayrışma politikası izleyerek kendi emelleri için memurun hakkını gözetme kisvesi altında danışıklı dövüş yapmaktadır. Sendikalar memuru değil , memurlar sendikayı seçer. Bu motivasyonla elinizi vicdanınıza koyup akılcı bir düşünce ile herkesi sendikandan istifa et akımına davet ediyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Sağı solu , ideolojiyi , partizanlığı sendikacılık anlayışı ile karıştırmadan birlik ve bütünlük içerisinde yer almayı bütün sendika ve konfederasyon üst yönetimine de teklif ediyorum. Madem ki memurun hakkını gözetip , kazanım elde etmekse amacınız o zaman tek bir çatı altında birleşip kanayan yaranın büyüklüğünü de göz önünde bulundurup daha güçlü ve daha gür bir ses olalım


25 Kasım 2025 15:49

Sebep?


25 Kasım 2025 16:36

Sebebi belli , bu düzene çanak tutanlar da bu düzeni yaratanlar kadar sorumludur.

