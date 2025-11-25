Emniyet Teşkilat Kanunu

Atamada da eski sisteme dönülmesi lazım. Diğer sistem de şeffaf değildi ama en azından büyük oranda ilk 3 tercih olmadı ilk 6 tercih oluyor en kötü 7.tercih İstanbul'a gidiyorduk Tercih dışı oranı çok azdı.
Yeni sistemde şeffaf değil zaten, kimin kaç puanla nereye atandığını göremediğin gibi üstüne bi de millet alakasız 30. / 40.tercihine gidiyor. Ne kıdemin ne de ailevi durumunun hiçbirşeyin önemi yok, idarenin personel memnuniyeti gözetme gibi bir durumu da yok yeni sistemde.
Önceki sistemde Personel Daire "Personelimizin şu kadarını ilk 3 tercihine atadık" şeklinde açıklama yapardı.Personelin tercih sırasının bir önemi vardı.
Şimdi Amasya/Tokat bölgesini isteyen adam 47.tercih Tekirdağ'a gidiyor. Personel Daire' de demek ki puanın oraya yetmiş deyip çıkar haliyle.
Bu sistemde %80 mağdurdur, önceki sistemde 80 istediği yere hiç olmazsa aynı bölgeye gidiyordu.
