Emniyet Teşkilat Kanunu

bu kanunun içeriğinde mutlaka 12-36 çalışma sisteminin kesinlikle kanunlaşması ek mesai ücreti gece çalışma tazminatı ve bu kanunla beraber çok acil bir şekilde polis maaşlarına taban aylığına minimum 15.000 TL çok acil zam yapılması lazım

bu kanunun içeriğinde mutlaka 12-36 çalışma sisteminin kesinlikle kanunlaşması ek mesai ücreti gece çalışma tazminatı ve bu kanunla beraber çok acil bir şekilde polis maaşlarına taban aylığına minimum 15.000 TL çok acil zam yapılması lazım