Emniyet Teşkilat Kanunu


25 Kasım 2025 15:16
Emniyet Teşkilat Kanunu

Sayin bakanın yakında açıklayacağız dediği emniyet teşkilat kanunu neler içerebilir yorumlarınızı merak ediyorum


metehan040
Aday Memur
25 Kasım 2025 15:26
bu kanunun içeriğinde mutlaka 12-36 çalışma sisteminin kesinlikle kanunlaşması ek mesai ücreti gece çalışma tazminatı ve bu kanunla beraber çok acil bir şekilde polis maaşlarına taban aylığına minimum 15.000 TL çok acil zam yapılması lazım

metehan040
Aday Memur
25 Kasım 2025 15:28
bu çalışma şartları altında polis maaşlarının taban aylığına minimum 15000 TL zam yapılması çok acil bir şekilde minimum polis maaşı yeni başlayan bir memurun 100.000 TL maaş ile başlaması lazım

Ispatu61
Aday Memur
25 Kasım 2025 15:34
sosyal medyada ozluk haklari verilecek diye tas koymaya calisanlar olmaya basladi bir an once verilirse iyi olur

Küçük polis
Daire Başkanı
25 Kasım 2025 15:43

Ben örnek veriyim bir tanesine misal batı ilinde ilçede görevli bir personel görev süresi dolduğu yıl rotasyona tabi olacak jandarmanın bir benzerini getirecekler. Her dört beş ve altı yılda bir tayin olacak...


kral122
Genel Müdür
25 Kasım 2025 15:53

Öyle bir taslak haber dolaşıyor maaş eşitlenecek ama jandarma kadar tayın göreceğiz

Küçük polis, 4 saat önce

Ben örnek veriyim bir tanesine misal batı ilinde ilçede görevli bir personel görev süresi dolduğu yıl rotasyona tabi olacak jandarmanın bir benzerini getirecekler. Her dört beş ve altı yılda bir tayin olacak...


Çehzat B
Memur
25 Kasım 2025 16:08

Ben 3. Görev yerimdeyim. Muhtemelen en az 2 tane daha tayin görücem. Çok ağlıyolar jandarmalar ama çok da farklı değiliz.

kral122, 4 saat önce

Öyle bir taslak haber dolaşıyor maaş eşitlenecek ama jandarma kadar tayın göreceğiz


SİSDAĞLI
Memur
25 Kasım 2025 16:19
Hele bir maaşları eşitlesinler.Tayinle alakalı sorumlu olunan nüfus oranına göre ayarlama yapılır zaten.Poliste çok tayin görüyor kimse aksini iddia edemez.
Küçük polis, 4 saat önce

Ben örnek veriyim bir tanesine misal batı ilinde ilçede görevli bir personel görev süresi dolduğu yıl rotasyona tabi olacak jandarmanın bir benzerini getirecekler. Her dört beş ve altı yılda bir tayin olacak...


Alidmr58
Memur
25 Kasım 2025 16:50

Atamada da eski sisteme dönülmesi lazım. Diğer sistem de şeffaf değildi ama en azından büyük oranda ilk 3 tercih olmadı ilk 6 tercih oluyor en kötü 7.tercih İstanbul'a gidiyorduk Tercih dışı oranı çok azdı.

Yeni sistemde şeffaf değil zaten, kimin kaç puanla nereye atandığını göremediğin gibi üstüne bi de millet alakasız 30. / 40.tercihine gidiyor. Ne kıdemin ne de ailevi durumunun hiçbirşeyin önemi yok, idarenin personel memnuniyeti gözetme gibi bir durumu da yok yeni sistemde.

Önceki sistemde Personel Daire "Personelimizin şu kadarını ilk 3 tercihine atadık" şeklinde açıklama yapardı.Personelin tercih sırasının bir önemi vardı.

Şimdi Amasya/Tokat bölgesini isteyen adam 47.tercih Tekirdağ'a gidiyor. Personel Daire' de demek ki puanın oraya yetmiş deyip çıkar haliyle.

Bu sistemde %80 mağdurdur, önceki sistemde 80 istediği yere hiç olmazsa aynı bölgeye gidiyordu.


spartalı77
Daire Başkanı
25 Kasım 2025 18:22
yapsınlar şu 2. şark diye kendini parçalayanlar yüzünden daha kötüsü geliyor sonunda.
Küçük polis, 4 saat önce

Ben örnek veriyim bir tanesine misal batı ilinde ilçede görevli bir personel görev süresi dolduğu yıl rotasyona tabi olacak jandarmanın bir benzerini getirecekler. Her dört beş ve altı yılda bir tayin olacak...


Police9696
Aday Memur
25 Kasım 2025 18:27
inşallah bir an önce yapılır hakkımızı alırız sürünceme de kalmasın

Kral0113
Memur
25 Kasım 2025 18:42

Olumsuz. Adamlar 2. şarkı kaldırmaya çalışıyor sen gittiğin yerin süresi dolunca rotasyon olacak diyorsun imkansız demiyorum ama öyle bişey yapacaklarına ihtimal vermiyorum. Hem böyle durum devlete daha çok külfete neden olacak. Zamanla deprem illeri de dahil bazı iller şarktan çıkacak ve 2. Şark ortadan kalkacak. Bakan değişmeden şu verdiği sözleri yapsaydı rahatlasaydık. Tek korkum bunlar gerçekleşmeden bakanın değişmesi.12/36 belirli miktarda zam mobing ve gece tazminatı çok önemli. Ayrıca 50 yaşında isteyen emekli olmalı isteyen de 60 a kadar çalışabilmeli.

Küçük polis, 4 saat önce

Ben örnek veriyim bir tanesine misal batı ilinde ilçede görevli bir personel görev süresi dolduğu yıl rotasyona tabi olacak jandarmanın bir benzerini getirecekler. Her dört beş ve altı yılda bir tayin olacak...


yakışıgım
Şube Müdürü
25 Kasım 2025 18:50

Benim gibi gece gündüz sokakta çalışan herkes rotasyonu da kabul eder yeterki su 12-36 kanunlassin ama keyfi yerinde 8-5 ci tayfa bugüne kadar ağzını bıçak açmayan bölge olayı gelirse bakın ne cingenelikler yapıyor


Brse
Şef
25 Kasım 2025 19:15

Hayal görüyorsun küçük polis ..

2. Şark da kalkmaz diyordun .kalktı

Küçük polis, 4 saat önce

Ben örnek veriyim bir tanesine misal batı ilinde ilçede görevli bir personel görev süresi dolduğu yıl rotasyona tabi olacak jandarmanın bir benzerini getirecekler. Her dört beş ve altı yılda bir tayin olacak...


furki0890
Aday Memur
25 Kasım 2025 19:16

Zaten bi kanunlaşsa bölge sisteminin bir önemi kalmaz

yakışıgım, 1 saat önce

Benim gibi gece gündüz sokakta çalışan herkes rotasyonu da kabul eder yeterki su 12-36 kanunlassin ama keyfi yerinde 8-5 ci tayfa bugüne kadar ağzını bıçak açmayan bölge olayı gelirse bakın ne cingenelikler yapıyor


adsız_cengaver
Şef
25 Kasım 2025 19:27
2.şark kalkmadı çünkü yönetmelikte 2.sark diye bir şey yok.en az bir defa 2.bölge hizmetini yapar dior.yani ucu açık birdaha hiç de 2.sarka göndermeyebilir seneye tekrardan gönderebilir.
Brse, 48 dk. önce

Hayal görüyorsun küçük polis ..

2. Şark da kalkmaz diyordun .kalktı


SapiensX
Aday Memur
25 Kasım 2025 19:47
Kanun detayları ne olur bilemem ama kesinlikle Polisin asli vazifelerinin altı net çizilmeli, alacağı ek ücretler de bu görevlere göre şekil almalıdır mesela futbol keyfi bir organizasyondur, konser keyfi bir organizasyondur, keyfi organizasyonlar Polisin asli vazifesi olamaz, doğal olarak bir görevlendirme olursa da bunun ücreti ödenmelidir (Polis bu tür organizasyonlarda görev almak zorunda değil falan demiyorum), yani meslek kanunu ile ana hatlar belirlenirse bu sağlam Kanun çerçevesinde hakkımızı olanı alma meselesi kimsenin keyfiyetine kalmaz.
