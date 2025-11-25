Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sağlık kurulu hastalıklarımdan ötürü çalışamazsın dedi. Süreç nasıl işler?


25 Kasım 2025 15:54
Sağlık kurulu hastalıklarımdan ötürü çalışamazsın dedi. Süreç nasıl işler?

merhaba. bugün çıktığım sağlık kurulu psikiyatrik hastalıklarımdan ötürü çalışamazsın dedi. meslekte 15. yılım dolacak şubatta. kadrolu olarak ilçe milli eğitim personeliyim ve görevlendirme olarak halk eğitimde çalışıyorum. süreç nasıl işler ??? (yazı internet aracılığıyla ilçe milli eğitime yollanacakmış.)


786786
Memur
25 Kasım 2025 15:55

bilmiyorum ama nasıl bir sakatlığınız var


gokhankakiz41
Aday Memur
25 Kasım 2025 16:15

Psikiyatrik. majör depresyon, okb, anksiyete.

786786, 4 saat önce

bilmiyorum ama nasıl bir sakatlığınız var


786786
Memur
25 Kasım 2025 18:42

bunlar herkeste var sen çalışmak mı istiyor musun yoksa engelli olup emekli mi olmak istiyorsun

gokhankakiz41, 4 saat önce

Psikiyatrik. majör depresyon, okb, anksiyete.


gokhankakiz41
Aday Memur
25 Kasım 2025 18:46
bunlar herkeste olamaz!
786786, 1 saat önce

bunlar herkeste var sen çalışmak mı istiyor musun yoksa engelli olup emekli mi olmak istiyorsun


786786
Memur
25 Kasım 2025 19:22

ya git sokaktan 40 yaşından küçük 10 adam çevir 9 unda bulursun neyse tedavini ben sana yazayım;

Yirmi Birinci Sözün İkinci Makamı

gokhankakiz41, 1 saat önce
bunlar herkeste olamaz!
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlksan'ın ikraz yetersizliği.Maarif teftişinde dikkat edilmesi gerekenler.Öğretmenliği bırakma düşüncesiMemura zam verilmemeli.Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Görevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?Sağlık kurulu hastalıklarımdan ötürü çalışamazsın dedi. Süreç nasıl işler?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Sözlük

doc 1 günün filmi 1 kayıp malezya uçağı 1 interpol 1 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 Öğretmenler Günü 1 Edeple gelen lütufla gider 3 vasi 2 furiosa:a mad max saga 2 ergin 1

Son Haberler

Ehliyeti yok, muayenesi yok, sigortası yok: 'Yapacak bir şey de yok'Ankara'daki Okullardan 1.366 Yetime DestekTürkiye, Mısır ve Katar Gazze için bir araya geldiAcı biberi fazla kaçıran öğrenciler hastanelik olduFenerbahçe'nin kalecisi Ederson PFDK'ya sevk edildi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın