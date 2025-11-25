Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Atama cezası


25 Kasım 2025 16:27
Atama cezası

Sağlık bakanlığına atandığımızda evrak teslim etmezsek ve sözleşme imzalamazsak 1 yıl ceza yer miyiz? Bu ceza üniversite hastanelerini kapsar mı? Diyelim bakanlığa atandık arşiv süresindeyiz evrak ve sözleşme yapmadık bu süre içinde üniversite hastanesine de atanırsak ve tercihimizi üni hastanesinden yana kullansak bir engel olusturur mu? İkiside 4/b li alım. Sözleşme imzalamasak bile ceza aldığımızı söyleyenler var. Bu ceza üniversite için sorun olur mu

