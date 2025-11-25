Findeks Konusunda Bilgili Olanlar

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Merhaba arkadaslar,

1 yil once evkurdan aldigim urunun finans olan taksitlerini odeyemedim diye yapilandirma yapmistim, malum yapilandirma yapinca kkb findeks raporunda kanuni takip diyerek puani tamamen kaldirdi, puan hesaplanamadi uyarisi veriyordu, 5 gun once finans borcunu komple kapattim , bugun ise findeks raporuna baktigimda puanimin direk 1217 olarak verildigini gordum, deneme amacli bir bankaya formaliteden basvurdum otomatik reddetti. Tahmini ne zaman bankacilik urunlerindrn faydalanabilirim sizce? Su anda on odemeli kart alabilir miyim acaba?


tiktokta fuatcakmakfinans07 sayfası var.7.olması lazım şuan onu yap.Bi de en az 2-3 ay hiç başvuru yapma.Bankalar yapay zeka kullanıyor.Biri reddetmişse diğerleri de reddediyor.1.Dediğim sayfadakini yap.2.fatura otomatik ödeme talimatı ver.3.Kuvettürk falan veriyor sanırım ön ödemeli 2,3 bin TL lik kredi kartı al.Ama bunun %20 sini harca hesap kesiminde borcun tamamını öde.4.Dediğim gibi çok fazla başvuru yapma otomatik reddeder

7.video eksik yazmışım tiktoktaki (tiktokta ;FuatÇakmak)

Abi cok tesekkur ederim uygulayacam

