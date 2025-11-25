Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

KPSS ile atanma Hk.


25 Kasım 2025 19:44
KPSS ile atanma Hk.

15 yılı dolmayan askeri personel, KPSS ye girip yüksek puan aldığı gibi KPSS ile 2 yıl süren atama sürecinde kendini disiplinsizlikten attırıp daha sonra KPSS ile merkezi atamada tercih verip yerleşirse ataması gerçekleşir mi ? Herhangi bir problem yaşaşır mı ? Gözlemleyen veya deneyen var mıdır bu durumu ?

Çok Yazılan Konular

Sağlık yeteneği yönetmeliği hkPolis Maaşlarına İyileştirmenin Askeri Personele EtkisiTsk ve jandarma maaş farkı düzenlemesi hk.firardan dolayı MSB Ankara Bölgesi Promosyon Miktari

Sözlük

günün filmi 1 kayıp malezya uçağı 1 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 Gediz Deltası ölüyor 1 furiosa:a mad max saga 2 doc 1 bumbar dolması 2 interpol 1 araba sürmek 2 ruhi çenet 1

Son Haberler

Ehliyeti yok, muayenesi yok, sigortası yok: 'Yapacak bir şey de yok'Ankara'daki Okullardan 1.366 Yetime DestekTürkiye, Mısır ve Katar Gazze için bir araya geldiAcı biberi fazla kaçıran öğrenciler hastanelik olduFenerbahçe'nin kalecisi Ederson PFDK'ya sevk edildi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın