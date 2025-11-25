Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
25 Kasım 2025 21:14
Yıllık İzin Ne Zaman Tanımlanır ?

Merhaba kolay gelsin 657ye tabi bir kurumda yaklaşık 4 yıl çalıştım (sözleşmeli+kadrolu) şimdi 399 a tabi bir kuruma geçtim burada yıllık izin tanımlaması ne zaman olur. İlk 6 ay izin tanımlanmayacak diyorlar mantıksız geliyor daha önce böyle bir durumla yaşayan var mı


25 Kasım 2025 22:05
direkt tanımlaması gerekir zira diğer kurumdan 399 kurumuna 5. aydan sonra geçersen ve 6 ay izin kullandırmayız derlerse 1 senelik iznin 20 ya da 30 gün iznin yanar. 4b çalıştığım kurumdan geçtim. tüm izinlerimi tanımladılar.

25 Kasım 2025 23:18

tcdd

