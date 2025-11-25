Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

İddk nın yeni içtihat kararı


25 Kasım 2025 21:44
İddk nın yeni içtihat kararı

Herkese iyiakşamlar danıştay 2.daire daha önce disiplin suçlarından zaman aşımına 7068sayıli kanununun 18 md. yazdığı bakan onayi dır derken yeni kararlarında 16haziran 2025 te iddk nın içtihat birlestirmesi sonrası EGM ydk karar tarihidir diye kararvermeye başladı bu kanunda bir değişiklik yapılmadığı halde 16 hazirandaki içtihat kararından öncekilere farklı sonrakilere farklı karar verilmesi haksızlık değil mi kanun açık egm ydk görüş bildir diyor

