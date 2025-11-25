Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polnet4 Adli Evrak


25 Kasım 2025 22:36
Polnet4 Adli Evrak

Merhaba arkadaşlar bu Polnet4 Ekip projesindeki Adli Evrak sekmesi ne işe yarar? Soruşturma olay açmaktan farkı nedir? Bilenler cevaplarsa sevinirim.


Küçük polis
Daire Başkanı
25 Kasım 2025 23:14

Savcılık ve mahkemelerden gelen adli evrakların kaydını ve gereğini yaptığın yer... Adli bürocuların can damarıdır.


Cabbar Beşekatlar
Memur
25 Kasım 2025 23:33

Peki polis kendisi bazı olaylarda soruşturma yerine bu sekme sayesinde olay açabilir mi? Mesela şüphelisi bilinmeyen olayları faili meçhul bırakmamak için böyle bir yol izlenebilir mi? Yani savcılık yerine kendisi mi dosya hazırlamış gibi oluyor.


Soylu444
Şef
25 Kasım 2025 23:35

O söylediğini ihbar ön soruşturma modülü var oradan yapabilirsin

Cabbar Beşekatlar, 3 saat önce

Peki polis kendisi bazı olaylarda soruşturma yerine bu sekme sayesinde olay açabilir mi? Mesela şüphelisi bilinmeyen olayları faili meçhul bırakmamak için böyle bir yol izlenebilir mi? Yani savcılık yerine kendisi mi dosya hazırlamış gibi oluyor.


Soylu444
Şef
25 Kasım 2025 23:38

Zaten ekip uyap entegrasyonu olduğu için savcılıktan mahkemeden gelen evraklar adli evraka düşer o evrakların gereğini adli evrak modülünden yapmazsan o evraklar yıl sonunda açık görünüyor yıl sonu o evrakların gereği yapılanların kapanması gerek


Deli-Kurt2017
Şef
26 Kasım 2025 01:52

Rutbeli falan misin isiniz gucunuz nasil nasil f.m dusureyim dusuncesi. Ayrica on soruturmadan olay girisi yapmayin yasal degil. Egm nin yazisi var ön sorusturmandan olay girisi yapmayin diye. Yankesicilik gelir kayip esya girin diye baski yaparlar. Yasal olmayam hic birsey tapmayin sonra kimse arkanizda durmaz

Cabbar Beşekatlar, 3 saat önce

Peki polis kendisi bazı olaylarda soruşturma yerine bu sekme sayesinde olay açabilir mi? Mesela şüphelisi bilinmeyen olayları faili meçhul bırakmamak için böyle bir yol izlenebilir mi? Yani savcılık yerine kendisi mi dosya hazırlamış gibi oluyor.

