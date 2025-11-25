Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Emniyetten afad a geçmek mantıklı mı


25 Kasım 2025 22:37
Emniyetten afad a geçmek mantıklı mı

Sivil memur emniyette afad a geçmek mantıklı mı


ymrdm
Aday Memur
25 Kasım 2025 22:47
maaşlar çok düşük

44girl
Aday Memur
25 Kasım 2025 22:49

Nasıl yani. Emniyete sivil memur 56 alıyor onlar ne kadar alıyor

ymrdm, 3 saat önce
maaşlar çok düşük

ymrdm
Aday Memur
25 Kasım 2025 22:50
58 gibi
Toplam 3 mesaj

