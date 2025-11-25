Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

gönüllü şark


25 Kasım 2025 22:47
gönüllü şark
merhaba gönüllü şark ile bilgisi olan ve deneyimi olan varmı 3.yılımın içindeyim batıda, doğudan gelmiştim tekrar dönme niyetim var

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet Teşkilat KanunuMaaş esitlenmesiMazeret ataması 2025İcralık polislerPromosyon hiç yatmadı2008 Ekim sonrası emeklilikSosyal medyadan üstlerini eleştirmekten cezaFindeks Konusunda Bilgili Olanlar2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sözlük

araba sürmek 2 kayıp malezya uçağı 1 interpol 1 furiosa:a mad max saga 2 ergin 1 günün filmi 1 Gediz Deltası ölüyor 1 bumbar dolması 2 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 vasi 2

Son Haberler

İDDK, müessese müdürünün 6400 ek gösterge talebini reddettiÖğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi26 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıTürkiye'nin Dünya Kupası'ndaki torbası ve muhtemel rakipleriHafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın