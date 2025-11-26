Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Doğum yardımı almak için ne yapmak lazım?


26 Kasım 2025 00:52
Sayın hocalarım ekimde doğum yaptım , maaşa yansıyan çocuk yardımı ne zaman yatmaya başlar . Kasım maasimda göremedim .. bilen varsa yazar mısınız


bahçesaray
Şef
26 Kasım 2025 07:38
kapsis ten bildirim yaptınız mı ?

Rafaello
Aday Memur
26 Kasım 2025 08:43
sistemden bildirim yapmanız lazım

İStnblokul
Aday Memur
26 Kasım 2025 08:57

Kapsisten şimdi yaptım hocam başka bir şey yapacak mıyım

bahçesaray, 4 saat önce
kapsis ten bildirim yaptınız mı ?

Ozelegitim61
Şube Müdürü
26 Kasım 2025 09:13

İk


bahçesaray
Şef
26 Kasım 2025 10:58
okula ve mem mutemedine bildirim yaptığınızı iletin 14 aralıkta bordroya bakın, çocuk yardımı babaya yatıyor bu arada
İStnblokul, 3 saat önce

Kapsisten şimdi yaptım hocam başka bir şey yapacak mıyım

