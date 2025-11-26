Zorunlu 20 Seneden Sonra Sağlık Hizmeti

istifadan sonra, sigorta olmadığı için(memuriyetten emeklilik icin-maas ve ikramiye almak için), sağlık hizmeti alamıyoruz diye biliyorum. ancak ben de istifa etmeyi düşünüyorum ve eşim uzerinden, ona sigorta yaptırarak sağlık hizmetlerine erişmeyi düşünüyorum...

istifadan sonra, sigorta olmadığı için(memuriyetten emeklilik icin-maas ve ikramiye almak için), sağlık hizmeti alamıyoruz diye biliyorum. ancak ben de istifa etmeyi düşünüyorum ve eşim uzerinden, ona sigorta yaptırarak sağlık hizmetlerine erişmeyi düşünüyorum...