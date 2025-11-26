Zorunlu 20 Seneden Sonra Sağlık Hizmeti

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Zorunlu süre olan 20 sene çalıştıktan sonra 57.5 a çıkacak olan yaş haddini çalışmadan beklemek isteyenler nasıl sağlık hizmetlerinden faydalanabilir?Dışarıdan SGK ya Genel Sağlık Sigortası primi mi ödenmeli?Aradaki 17.5 senede bu kişi nasıl sağlık hizmetinden faydalanır?


istifadan sonra, sigorta olmadığı için(memuriyetten emeklilik icin-maas ve ikramiye almak için), sağlık hizmeti alamıyoruz diye biliyorum. ancak ben de istifa etmeyi düşünüyorum ve eşim uzerinden, ona sigorta yaptırarak sağlık hizmetlerine erişmeyi düşünüyorum...
