Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Memur anne kreş saati


26 Kasım 2025 09:32
Memur anne kreş saati

MERHABA . İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE ANNEYİM. ÇOCUĞUM KREŞE BAŞLAYACAK. OLDUĞUM KURUMDA KREŞ YOK. ÇOK ERKEN SAATTE ÇOCUĞU KREŞE BIRAKMAK ZORUNDA KALIYORUM. MEMURA NNELER İÇİN HERHANGİ BİR YASA VAR MI GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE ESNEKLİK İÇİN (1 SAAT). ARAŞTIRDIM AMA BİR SONUCA VARAMADIM. BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK MUTLU OLURUM TEŞEKKÜRLER.


neat
Aday Memur
26 Kasım 2025 11:06

Bildiğim kadarıyla yok, tamamen insiyatif.. Bazı idarecilerden "daha erken kalkabilirsiniz" şeklinde nasihat almanız yüksek ihtimal dahilindedir.

Toplam 1 mesaj

