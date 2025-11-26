Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
AİLE YILINA BAK ÇOCUK PARASI 300TL... KAMUSEN MEMURSEN dalga geçmeye devam


26 Kasım 2025 09:46
AİLE YILINA BAK ÇOCUK PARASI 300TL... KAMUSEN MEMURSEN dalga geçmeye devam

Nedir bu hükümetteki memur düşmanlığı anlamadım. ne yaptı arkadaş bu memurlar size polisi hemşiresi mühendisi gih güvenliği ne yaptı. hiç mi vicdanınız yok. Enflasyon açıklanınca bu malum sendikaların başkanları dümenden açıklama yaparak memurlarla alay ediyorlar. ama elbet gün gelecek herkesin yanına bu yaptıkları kar kalmayacak.


Anti.Mkrncı.64
26 Kasım 2025 10:47
memur düşmanları
