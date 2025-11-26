Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
sözleşmeli personel intibakı hakkında


26 Kasım 2025 09:54
sözleşmeli personel intibakı hakkında

Merhaba,

Devlet hastanesinde 657 sözleşmeli personel olarak elektrik teknikeri unvanıyla çalışmaktayım ve görev sürem 6 ayı tamamladım. Üst öğrenimimi tamamlayarak Elektrik-Elektronik Mühendisi diploması aldım.

Ancak kurum tarafından, ?süresiz sözleşmeli personel? statüsünde olduğum ve bu nedenle üst öğrenim diplomamın intibakının yapılamayacağı şeklinde bir bilgi verildi. Bu durumun doğruluğu konusunda tereddütlerim olduğundan, konuyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olanların fikrini almak isterim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
26 Kasım 2025 11:55

https://www.memurlar.net/haber/666557/ust-ogrenimi-bitiren-sozlesmeli-personelin-de-ucreti-artar-mi.html

Doğru. Buradaki tek istisna sağlık çalışanları için bildiğim kadarıyla. Bunun dışında sözleşmeli personel için diploma intibakı yapılmıyor ve ücret de artırılamıyor. Ayrıca süresiz sözleşmeli personel olmuyorsunuz eğer 4B'li iseniz. 3 yıl sonra kadroya istemeniz durumunda geçiyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Kadroya geçtiğinizde intibak yapılabilir.

