Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Okullarda ara tatil kalkıyor mu?


26 Kasım 2025 10:26
Okullarda ara tatil kalkıyor mu?


yeni donemde ara tatil kalkacagi duyumlari dolasiyor.


bahçesaray
Şef
26 Kasım 2025 10:57
iyi olur

ömer42
Genel Müdür
26 Kasım 2025 11:50

Bakanımızın seneye kalkabileceğine dair beyanı var. Bir idareci ve bir veli olarak kaldırılmasını destekliyorum.


bulaşşıkk
Şef
26 Kasım 2025 11:53

Ağzından hiç hayırlı bi haber çıkmıyor la çapsız çapo


bulaşşıkk
Şef
26 Kasım 2025 11:55

Veliler 1 hafta çocuklarına katlanamıyorlar yazııııkkk. İdarecilerin zaten yarası var. Öğretmenler tatil yaparken okula gitmek zor geliyor herhal. Sanki silah zoruyla idareci yaptılar. Sende ikisi birleşmiş.

ömer42, 4 saat önce

Bakanımızın seneye kalkabileceğine dair beyanı var. Bir idareci ve bir veli olarak kaldırılmasını destekliyorum.


ömer42
Genel Müdür
26 Kasım 2025 12:02

Ata tatil kalkarsa yaz tatili uzayacak. Yani öğretenler okula gelmeyecek ve ben yine okula gideceğim hocam. Kızım da 7.sınıf. Evde olmamıza veya bakıcıya ihtiyacımız yok. Sadece faydalı olmadığını düşünüyorum. "Başka şehirde çalışıyorum. Bir hafta memlekete gideceğim. Ara tatil kaldırılmasın" diyenlere de itirazım yok. Veya "ara tatil faydalı. Devam etmeli" diyenlere de.

bulaşşıkk, 4 saat önce

Veliler 1 hafta çocuklarına katlanamıyorlar yazııııkkk. İdarecilerin zaten yarası var. Öğretmenler tatil yaparken okula gitmek zor geliyor herhal. Sanki silah zoruyla idareci yaptılar. Sende ikisi birleşmiş.


ömer42
Genel Müdür
26 Kasım 2025 12:06

* Ata tatil yerine Ara tatil olacaktı

Bu arada eşim de öğretmen. Ara tatil olduğunda o da evde olacak.

ömer42, 4 saat önce

Ata tatil kalkarsa yaz tatili uzayacak. Yani öğretenler okula gelmeyecek ve ben yine okula gideceğim hocam. Kızım da 7.sınıf. Evde olmamıza veya bakıcıya ihtiyacımız yok. Sadece faydalı olmadığını düşünüyorum. "Başka şehirde çalışıyorum. Bir hafta memlekete gideceğim. Ara tatil kaldırılmasın" diyenlere de itirazım yok. Veya "ara tatil faydalı. Devam etmeli" diyenlere de.


bulaşşıkk
Şef
26 Kasım 2025 12:11

Yaz tatili uzamaz. Semineri yeniden 2 hafta yaparlar ve bu sefer online da yapmazlar okula çağırırlar. Ayrıca arada 1 hafta öğretmen nefes alıyordu. Okulun stresinden, öğrenci sesinden uzaklaşıp kendine geliyordu. Bence gayet faydalıydı.

ömer42, 4 saat önce

Ata tatil kalkarsa yaz tatili uzayacak. Yani öğretenler okula gelmeyecek ve ben yine okula gideceğim hocam. Kızım da 7.sınıf. Evde olmamıza veya bakıcıya ihtiyacımız yok. Sadece faydalı olmadığını düşünüyorum. "Başka şehirde çalışıyorum. Bir hafta memlekete gideceğim. Ara tatil kaldırılmasın" diyenlere de itirazım yok. Veya "ara tatil faydalı. Devam etmeli" diyenlere de.


kimuni
Genel Müdür
26 Kasım 2025 12:21

anlamadım yani en düşük öğretmen maaşı 80 bin mi olacakmış?


halis4242
Genel Müdür
26 Kasım 2025 13:01

Kesinlikle size katılıyorum hocam. Halbuki fiilî derse giren bir bir öğretmen için ara tatil "can simidi" mesabesindedir. Velileri anlarım da idarecilerin "ara tatil kaldırılsın" düşüncesini bi türlü anlayamıyorum.

bulaşşıkk, 4 saat önce

Veliler 1 hafta çocuklarına katlanamıyorlar yazııııkkk. İdarecilerin zaten yarası var. Öğretmenler tatil yaparken okula gitmek zor geliyor herhal. Sanki silah zoruyla idareci yaptılar. Sende ikisi birleşmiş.


astra11
Aday Memur
26 Kasım 2025 14:49

abi neden kalsın herkes bir hafta nefes alıyor.bir günde öğretmen yararına bişeylet yapın


muallim_34
Genel Müdür
26 Kasım 2025 15:39

Özlemişiz eski günleri. Öğretmen olmayınca okulun tadı tuzu olmuyor.

