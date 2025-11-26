Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

okullarda ara tatil kalkiyor


26 Kasım 2025 10:26
okullarda ara tatil kalkiyor

mu ?

yeni donemde ara tatil kalkacagi duyumlari dolasiyor.


bahçesaray
Şef
26 Kasım 2025 10:57
iyi olur

ömer42
Genel Müdür
26 Kasım 2025 11:50

Bakanımızın seneye kalkabileceğine dair beyanı var. Bir idareci ve bir veli olarak kaldırılmasını destekliyorum.


bulaşşıkk
Şef
26 Kasım 2025 11:53

Ağzından hiç hayırlı bi haber çıkmıyor la çapsız çapo


bulaşşıkk
Şef
26 Kasım 2025 11:55

Veliler 1 hafta çocuklarına katlanamıyorlar yazııııkkk. İdarecilerin zaten yarası var. Öğretmenler tatil yaparken okula gitmek zor geliyor herhal. Sanki silah zoruyla idareci yaptılar. Sende ikisi birleşmiş.

ömer42
Genel Müdür
26 Kasım 2025 12:02

Ata tatil kalkarsa yaz tatili uzayacak. Yani öğretenler okula gelmeyecek ve ben yine okula gideceğim hocam. Kızım da 7.sınıf. Evde olmamıza veya bakıcıya ihtiyacımız yok. Sadece faydalı olmadığını düşünüyorum. "Başka şehirde çalışıyorum. Bir hafta memlekete gideceğim. Ara tatil kaldırılmasın" diyenlere de itirazım yok. Veya "ara tatil faydalı. Devam etmeli" diyenlere de.

Toplam 5 mesaj

