Aym gerekceli karar hakkında

26 Kasım 2025 10:37
Arkadaşlar, aym diyelim ki gerekceli karar ihlali verdi. Bu durumda idare mahkelemeri goreve iade kararı veririrmi bu konuda bilgi almak istiyorum. Ayrıca danistaya hak ihlalleri ile ilgili dilekçe yazailabilirmi yoksa buna sadece aym mi bakar. Teşekkür ediyorum

