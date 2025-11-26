Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/B' liler Buraya


26 Kasım 2025 11:00
4/B' liler Buraya

Arkadaşlar selamlar, malumunuz önümüzdeki ay sözleşme yenileyeceğiz. Benim sorum sözleşme yenilemek istemiyorsak aynı fesih işleminde olduğu gibi 1 ay öncesinden kuruma yazılı haber vermek zorunlu mu? Yoksa sözleşme önümüze geldiğinde imzalamayıp diğer gün başka kurumda başlanabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Kardoya geçiş hakındapromosyon iadesi sözleşmeli personel intibakı hakkında4b li sözleşmeli üniversite personeli tayin hakkı bakanlık resen geçici görevlendirme yapabilir mi ?

Sözlük

Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1 kayıp malezya uçağı 1 ergin 1 doc 1 günün filmi 1 vasi 2 bumbar dolması 2 Edeple gelen lütufla gider 3 interpol 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 1

Son Haberler

Ankara'da iki kişinin ölümüne neden olan sürücünün 15 yıla kadar hapsi istendiYalova'da susuzluk alarmı: Su kesintileri başlıyorTürkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyorAK Parti'den 81 ilde üye sayısını artırmak için yeni çalışmaRektör'den Duman Konseri açıklaması: Densizlik

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın