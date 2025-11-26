Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex

Kırmızı kart vermeyen Jose Maria Sanchez


26 Kasım 2025 11:26
Kırmızı kart vermeyen Jose Maria Sanchez

baştan diyim, Galatasarayın oynadığı da oyun değildi

amma

hakikaten işi bilmeyen bir hakemsin oğlum sen...

Nasıl olurda şampiyonlar ligi gibi bir yerde hakemlik yaptın puuu be sana.

ulen adam ayağına basıyor sen kart vermiyorsun.

kart vermediğin adam gitti de golü attı.

