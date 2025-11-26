Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

MEB de şeflik nasıldır?


26 Kasım 2025 12:50
MEB de şeflik nasıldır?

Öğretmenlik mesleğimden soğudum. Motivasyonum ve enerjim bu işe artık yetmiyor. İstifa etsem yapacak işim yok. Geri hizmet torpilsiz olmaz deniyor. Elimde tek umut meb de şeflik gibi ünvan yükseltmek. Şeflik zor mudur? Beni öğretmenlikte yoran çok sosyal bir meslek olması öğrenci veli diğer öğretmenler sürekli bir sosyal ilişki zorunluluğu var. Kendi işimle meşgul olmak istiyorum masa başı. Şeflik masa başı mıdır? "Sosyal ilişkiler" olarak iş yükü var mıdır?

Yoksa yine sürekli çözümsüz sorunları diğer insanlarla konuşa konuşa " idare" mi edeceğiz? Biraz aydınlatacak birileri çıkarsa memnun olurum. Kavga ve polemik için yazmayın lütfen


Sevdaamm12
Aday Memur
26 Kasım 2025 13:15

Bakanlık merkez için mi soruyorsunuz?


elif0025
Şube Müdürü
26 Kasım 2025 13:26

valla çok güzel şimdiki aklım olsaydı 21 yıl önce denerdim ikinci açıköğretim diplomanız varsa işletme iktisat gibi saymanlığı düşünün onun hem maaş getirisi hem de statüsü şeflikten daha iyidir..fırsatınız varsa geçin derim sınav 4-5 yılda bir oluyor öğretmenlik ten çok daha iyidir...öğretmenlik bitti bu ülkede zorunlu eğitim getirildikten sonra tamamen hamallık işi oldu..

Toplam 2 mesaj

