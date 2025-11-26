MEB de şeflik nasıldır?

Öğretmenlik mesleğimden soğudum. Motivasyonum ve enerjim bu işe artık yetmiyor. İstifa etsem yapacak işim yok. Geri hizmet torpilsiz olmaz deniyor. Elimde tek umut meb de şeflik gibi ünvan yükseltmek. Şeflik zor mudur? Beni öğretmenlikte yoran çok sosyal bir meslek olması öğrenci veli diğer öğretmenler sürekli bir sosyal ilişki zorunluluğu var. Kendi işimle meşgul olmak istiyorum masa başı. Şeflik masa başı mıdır? "Sosyal ilişkiler" olarak iş yükü var mıdır?

Yoksa yine sürekli çözümsüz sorunları diğer insanlarla konuşa konuşa " idare" mi edeceğiz? Biraz aydınlatacak birileri çıkarsa memnun olurum. Kavga ve polemik için yazmayın lütfen