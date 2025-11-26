Öğretmenim, ikinci üniversite ile diğer kurumlara başvurup eski görevi saydırabilir miyim?

Hakkınızda hayırlısını ve başarılarınızın devamını dilerim.

1. yöntem yani ünvan değişikliği sınavı sadece şu anda çalıştığınız kurum için geçerlidir. Yani MEB ünvan değişikliği sınavı açar ve bu sınavda bilgisayar mühendisliği için de kadro olursa sınava girebilir ve kazanırsanız kadro değiştirebilirsiniz. Aynı kurum olduğu için de muvafakat gerekmez.

2. yöntem yani KPSS'de ise öncelikle genel kurallar geçerlidir. Yani sınavdan puan almalı, tercihler yayınlanmalı tercih edip yerleştirilmelisiniz. Yerleşmeniz durumunda 2 alternatifiniz var:

1. yöntem istifa etmek. Ancak istifa ederseniz en az 6 ay tekrar memur olamayacağınızdan istifa zamanını iyi ayarlamalısınız ya da sözleşmeli alımlara başvurmalısınız. Bildiğim kadarıyla kadroludan sözleşmeliye ve sözleşmeliden kadroluya geçişte bekleme süresi olmuyor.

2. yöntem ise kurumunuzdan muvafakat almak. Kurum muvafakat vermek zorunda değil. Eğer vermezse mahkemeye gidebilirsiniz ancak mahkeme nasıl sonuçlanır belli olmaz. Genelde daha iyi bir kadroya geçişlerde mahkemeler kişileri haklı bulmaktadır.