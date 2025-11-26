Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmenim, ikinci üniversite ile diğer kurumlara başvurup eski görevi saydırabilir miyim?


26 Kasım 2025 13:29
Öğretmenim, ikinci üniversite ile diğer kurumlara başvurup eski görevi saydırabilir miyim?

Merhabalar. MEB'de 15 yıllık

Bilgisayar öğretmeniyim. İkinci üniversite olarak Bilgisayar Mühendisliğini

Ocak'ta bitireceğim inşaallah. MEB, diğer bakanlıklar, KİT vb. diğer kurumlarda

bilgisayar mühendisi olmak için 2 yol olduğunu araştırdım. Ama emin değilim.

1) Ünvan değişikliği sınavı ile

oluyor sanırım. Bu sınav ile geçiş yapıldığında muvafakatname de alınmak

koşuluyla kıdem ve hizmet yılım olan 15 yılın üstüne hizmetimi saydırıp devam

edebiliyorum sanırım.

2) KPSS lisans 2026 ile girip bu

saydığım kurumlara başvuru yapabiliyor muyum? Kpss ile bu kurumlardan birine

girsem yine hizmetimi saydırabiliyor muyum? Cevaplar için şimdiden teşekkür

ederim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Kasım 2025 14:04

Hakkınızda hayırlısını ve başarılarınızın devamını dilerim.

1. yöntem yani ünvan değişikliği sınavı sadece şu anda çalıştığınız kurum için geçerlidir. Yani MEB ünvan değişikliği sınavı açar ve bu sınavda bilgisayar mühendisliği için de kadro olursa sınava girebilir ve kazanırsanız kadro değiştirebilirsiniz. Aynı kurum olduğu için de muvafakat gerekmez.

2. yöntem yani KPSS'de ise öncelikle genel kurallar geçerlidir. Yani sınavdan puan almalı, tercihler yayınlanmalı tercih edip yerleştirilmelisiniz. Yerleşmeniz durumunda 2 alternatifiniz var:

1. yöntem istifa etmek. Ancak istifa ederseniz en az 6 ay tekrar memur olamayacağınızdan istifa zamanını iyi ayarlamalısınız ya da sözleşmeli alımlara başvurmalısınız. Bildiğim kadarıyla kadroludan sözleşmeliye ve sözleşmeliden kadroluya geçişte bekleme süresi olmuyor.

2. yöntem ise kurumunuzdan muvafakat almak. Kurum muvafakat vermek zorunda değil. Eğer vermezse mahkemeye gidebilirsiniz ancak mahkeme nasıl sonuçlanır belli olmaz. Genelde daha iyi bir kadroya geçişlerde mahkemeler kişileri haklı bulmaktadır.


Sarraf61
26 Kasım 2025 14:07
Çok teşekkür ederim
