Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

YENİ YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ DOĞRU MU?


26 Kasım 2025 13:47
YENİ YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ DOĞRU MU?

Taslak Haber &#10071;&#65039;

Bilgi amaçlıdır , Resmi yazı beklemede olup ve düzenlenme aşamasındadır

&#129656;İkinci Şark Hizmeti , tamamiyle kaldırılmamış olup sadece 2026 yılı için kaldırılmıştır .

&#129656;Bölge Sistemi 4 bölge olarak yeniden hazırlanmıştır ve bu yıl uygulanacaktır .Hatta 2026 yılı ikinci şark durumu bu münasebetle kaldırılmıştır .

&#129656;Personeller çift şark yapsa bile Batı-Batı rotasyon ile tanışacaklardır .(50 Yaş Hariç)

&#129656;Maaş İyileştirme gerçekleşecek olup rakam (belli değil ) , lakin EGM ile Jandarma ortak görüşler sonrası bizde en az Jandarma personelleri gibi tayin noktaları göreceğiz .

İşin özü aslında şu ; EGM ye iyileştirme gerçekleşecek ama Jandarma Personelleri kadar bizde tayine gideceğiz gibi görünüyor ..


AttilaTheHun07
Aday Memur
26 Kasım 2025 14:01
Abilerim kardeşlerim hayırlı günler.uzun zamandır bu puan sistemi hepimiz için malum tartışmalara yol açtı. Madem beyin fırtınası yapıyoruz şahsi olarak düşüncem hepimiz memleketin farklı yerlerinden geldik. Şimdi buna istinaden madem ikinci şark kalktı her bölgeden 1 şehir seçilip süresi 3 yada 4 yıl yapıp adaletsizlik bitse güzel olmaz mı ? 3 torba olduğunu düşünelim 1 i küçük ve görece yoğun olmayan iller 2. Torba şark illeri 3. Torba bu örneklendireceğim yoğun iller.Örneğin marmaradan İstanbul egeden İzmir iç Anadolu Ankara Akdenizden adana Karadenizden ise Trabzonu bir torba yapsalar. Bu iller 3 yada 4 yıl olup zorunlu olsa. Örnek vermek gerekir ise aydınlı ve ya aydını isteyen biri İkinci şark yerine İzmirde görev yapsa bu görevi ve şark hizmeti de biten aydınlı ve ya aydını isteyen arkadaşımız için hem istediği yere yakınlık hemde devletimizin ve bu yoğun illerin iş yükünü hafifletmek adına güzel olmaz mı ? 3-4 yıl bıktırmadan sonu süresi belli hemde ailesi bu bölgelere yakın olana bir kolaylık sağlamaz mı ? Kendimden örnek vermem gerekirse kendim Marmara eşim iç Anadolu bölgesinden İstanbul yada Ankarada 4 yıl çalışsam e bide şark hizmetimi yerine getirmiş olsam bundan sonra istediğim illeri tercih etsem daha iyi olmaz mı ? Sadece beyin fırtınası tabiiki.

pm1921
Aday Memur
26 Kasım 2025 14:10
işiniz gücünüz yok mu yok rotasyon gelecekmiş 2. şarkın kaldırılmasında amaç zaten aile bütünlüğü değil mi batı batı niye yapsınlar

muratcan58
Şube Müdürü
26 Kasım 2025 14:16

değil saçma sapan zaten bölge kalktı puan tutmadı zırt pırt sistemmi değişir ikinci şark zorunlu olmayacak maaşlar 10-15 bin artacak


nobody3465
Aday Memur
26 Kasım 2025 14:23
şu balon üretip milleti galeyana getirenlere de bi operasyon yapsalar. zam ve tayin balonu çetesi

Alidmr58
Memur
26 Kasım 2025 14:50

Allah fakiri sevindirmek isterse önce eşşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş.

Atama sisteminde de bu şekilde. Şayet eski sistem gelirse millet bayram edecek.

Gruplardan yap 7 tercih %80 ilk 2 tercih, %15 3.4.5. tercih %5'te İstanbul.

Ne güzel sistemmiş eski sistem, menekşeymiş bilememişiz.

Şimdi millet ilk 30'a gitmek için sabah akşam 10 bilinmeyenli denklem çözüyor.


rashimuss
Memur
26 Kasım 2025 15:09

2022 de Once 4 bolge geldi daha sonra kaldirdilar


rashimuss
Memur
26 Kasım 2025 15:11

2023 de bulundugu yerde fazla calisanlar 2. Sarktan muaf olundu

2025 te atama yonetmeligi degisti yuzde 90 kimse memnun degil

2026 da asker polisi esitleyecez diye 10 bin fazla verip tayin ustune tayin gelirse şaşırmam.

rashimuss, 52 dk. önce

2022 de Once 4 bolge geldi daha sonra kaldirdilar


Sinancan42
Memur
26 Kasım 2025 15:27
Bugun bir polis memurunun baska bir yere tayinle gitmesinin maaliyeti ne kadar fazla devette para yok 2 sark zaten aile butunlugunu saglamak icin kaldirildi onun icin batidan batiya rotasyon filan olmaz bu buyuk surkulasyona devlet girmez

entropimen
Şef
26 Kasım 2025 15:44
maaş iyileştirmesi artık her yerde konuşuluyor ama sonucu ne zaman olur belli değil aralıkta olmazsa olacağına ihtimal vermiyorum batı batı olması muhtemel gittiğimiz yerde 20 yıl kalmayacağımıza göre
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet Teşkilat KanunuMaaş esitlenmesiMazeret ataması 2025Polis Memurları Arasında Hiyerarşi2008 Ekim sonrası emeklilikİcralık polislerPromosyon hiç yatmadıFindeks Konusunda Bilgili Olanlar2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sözlük

doc 1 Gediz Deltası ölüyor 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 1 interpol 1 kayıp malezya uçağı 1 bumbar dolması 2 ergin 1 araba sürmek 2 günün filmi 1 en etkilendiğiniz film sahnesi 1

Son Haberler

ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklamaTüketici alışkanlıkları değişiyor: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattıSağlık personeli evinde çıkan yangında hayatını kaybettiAJet'ten ucuz bilet kampanyasıElektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın