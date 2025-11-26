YENİ YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ DOĞRU MU?

Abilerim kardeşlerim hayırlı günler.uzun zamandır bu puan sistemi hepimiz için malum tartışmalara yol açtı. Madem beyin fırtınası yapıyoruz şahsi olarak düşüncem hepimiz memleketin farklı yerlerinden geldik. Şimdi buna istinaden madem ikinci şark kalktı her bölgeden 1 şehir seçilip süresi 3 yada 4 yıl yapıp adaletsizlik bitse güzel olmaz mı ? 3 torba olduğunu düşünelim 1 i küçük ve görece yoğun olmayan iller 2. Torba şark illeri 3. Torba bu örneklendireceğim yoğun iller.Örneğin marmaradan İstanbul egeden İzmir iç Anadolu Ankara Akdenizden adana Karadenizden ise Trabzonu bir torba yapsalar. Bu iller 3 yada 4 yıl olup zorunlu olsa. Örnek vermek gerekir ise aydınlı ve ya aydını isteyen biri İkinci şark yerine İzmirde görev yapsa bu görevi ve şark hizmeti de biten aydınlı ve ya aydını isteyen arkadaşımız için hem istediği yere yakınlık hemde devletimizin ve bu yoğun illerin iş yükünü hafifletmek adına güzel olmaz mı ? 3-4 yıl bıktırmadan sonu süresi belli hemde ailesi bu bölgelere yakın olana bir kolaylık sağlamaz mı ? Kendimden örnek vermem gerekirse kendim Marmara eşim iç Anadolu bölgesinden İstanbul yada Ankarada 4 yıl çalışsam e bide şark hizmetimi yerine getirmiş olsam bundan sonra istediğim illeri tercih etsem daha iyi olmaz mı ? Sadece beyin fırtınası tabiiki.

