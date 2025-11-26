Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Doktor eş durumu hakkında


26 Kasım 2025 14:02
Doktor eş durumu hakkında
Dhy zorunlu görevimi doktor olarak yapmaktayım.Eşim botaş ta kamu işçi mühendis olarak 4857 sayılı kanuna tabi başka bi şehirde çalısmakta ve tayin hakkı yok.Ben eş durumu yaparak eşimin yaşadigi sehire gecebilirmiyim.tesekurler.

