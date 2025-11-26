Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet

Botaş çalışan Kamu işçisi eş durumu


26 Kasım 2025 14:07
Botaş çalışan Kamu işçisi eş durumu
Botaş ta kamu işçi mühendis olarak 4857 sayılı kanuna tabi eşimden ayrı bi şehirde çalısmaktayım ve tayin hakkım yok 3yıl . Eşim sağlık bakanlıgında doktor olarak çalisiyor .Eş durumu yaparak eşim yaşadigim sehire gecebilir mi.Bana tabi olabilirmi?tesekurler.

