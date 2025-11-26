Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Tomografi hemşiresinin şua izni var mı


26 Kasım 2025 14:25
Tomografi hemşiresinin şua izni var mı

merhaba. 3 yıldır tomografi biriminde hemşirelik yapıyorum. teknisyen arkadaşlarla aynı radyasyonu mesai saatlerinde ben de alıyorum. onlar 7 saat ben 8 saat çalışıyorum. hastanın damar yolunun açılmasından ,yatırılıp damar yolu kontrolü ,çekim esnasında hastayı birebir takip, çekim bitince hastayı cihazdan ayırma ve tekrar hastayı odaya alıp damar yolunu söküyorum. akşama kadar bil fiil radyasyon alıyorum. şimdi de emara gelen hastaların damar yolu açılıp çıkarılması eklendi. benim gibi tomografi biriminde çalışan arkadaşlar varsa, şua izinleri var mı? varsa kaç gün bana yardımcı olurlarsa sevinirim


1. MR (Emar) İyonize radyasyon saçmaz bu yüzden şua verilmesi saçma olur.

2. Sırf damar yolu açtınız diye şua izninizi hakettiğinizi sanıyorsunuz ancak ameliyathanelerde skopi ve anjiografiden dolayı izin hakeden ama alamayan bir sürü insan varken size şua vermeleri zor.

3. Hastayı cihazdan ayırma işlemi sizin sorumluluğunuzda değildir

4. Onlar tabiki sizden 1 saat az çalışacaklar çünkü yönetmeliğe göre haftalık 35 saati aşamazlar.

5. Sizin görev tanımızda olan şeyleri yapmak zorundasınız zaten bunu ekstra iş olarak gösteremezsiniz.

6. Siz orda ki tekniker/teknisyen'in %10 u kadar bile radyasyon almıyorsunuzdur yani bu yüzden şua iznini haketmediğinizi düşünüyorum.

Yinede araştırın yasal hakkınız varsa elbette kullanın ancak yukarıda ki sebeplerden ötürü şua izni almanız imkansız gibi duruyor. Sizin orda ki tek işleviniz damar yolu açmak, kontrast maddeyi enjekte etmek ve damar yolunu kapatmaktır. Çekim esnasında ordan uzaklaşabilirsiniz ancak orda ki tekniker/teknisyen hep ordadır. Üzgünüm ama ben idareden olsam asla böyle bir izin vermezdim çünkü birebir radyasyon içinde değilsiniz.


fikir ve yorumunuz için öncelikle teşekkür ederim. teknisyen de benim gibi çekim esnasında kumanda odasında duruyor. ben 8 onlar aralarında anlaşmalı 4 daat çalışıyor. damar yolu girdim diye şu an izni istemiyorum ben de hastamla birlikte içeriye girip onu cihaza bağlayıp dışarıya çıkıp tekrar işi bittiği zaman girip cihazdan ayırıp onu çıkartıyorum tıpkı teknisyen gibi
