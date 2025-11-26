Tomografi hemşiresinin şua izni var mı

1. MR (Emar) İyonize radyasyon saçmaz bu yüzden şua verilmesi saçma olur.

2. Sırf damar yolu açtınız diye şua izninizi hakettiğinizi sanıyorsunuz ancak ameliyathanelerde skopi ve anjiografiden dolayı izin hakeden ama alamayan bir sürü insan varken size şua vermeleri zor.

3. Hastayı cihazdan ayırma işlemi sizin sorumluluğunuzda değildir

4. Onlar tabiki sizden 1 saat az çalışacaklar çünkü yönetmeliğe göre haftalık 35 saati aşamazlar.

5. Sizin görev tanımızda olan şeyleri yapmak zorundasınız zaten bunu ekstra iş olarak gösteremezsiniz.

6. Siz orda ki tekniker/teknisyen'in %10 u kadar bile radyasyon almıyorsunuzdur yani bu yüzden şua iznini haketmediğinizi düşünüyorum.

Yinede araştırın yasal hakkınız varsa elbette kullanın ancak yukarıda ki sebeplerden ötürü şua izni almanız imkansız gibi duruyor. Sizin orda ki tek işleviniz damar yolu açmak, kontrast maddeyi enjekte etmek ve damar yolunu kapatmaktır. Çekim esnasında ordan uzaklaşabilirsiniz ancak orda ki tekniker/teknisyen hep ordadır. Üzgünüm ama ben idareden olsam asla böyle bir izin vermezdim çünkü birebir radyasyon içinde değilsiniz.