Kurumlara evrak hk.
Kurumlara evrak hk.


26 Kasım 2025 14:27
Kurumlara evrak hk.

kültür bakanlığı büro geldi. evrak verdim ama daha çok istediğim tarım orman bak. sonucu sonradan açıklandı o da gelmiş tarımı istiyorum iki yere evrak teslim etmem sorun olur mu


Sasukeuchiha
Aday Memur
27 Kasım 2025 10:12

olmaz ama kültür bakanlığına feragat dilekçesi ver ki senin yerine başkasını alsınlar :)


Hannibal Barca
Memur
27 Kasım 2025 11:43
Kültür Bakanlığına feragat dilekçesi vermen gerekiyor.

Atanacakmuhendis
Aday Memur
27 Kasım 2025 12:31
feragat dilekcesi verirsin
