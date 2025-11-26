Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

KURUMLARA EVRAK


26 Kasım 2025 14:27
kültür bakanlığı büro geldi. evrak verdim ama daha çok istediğim tarım orman bak. sonucu sonradan açıklandı o da gelmiş tarımı istiyorum iki yere evrak teslim etmem sorun olur mu

