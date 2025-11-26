İstanbul Polis Lojmanları

Merhaba ben İstanbulda 4 yıldır görev yapıyorum lojman başvuruları başlayınca başvurmak istiyorum ama lojmanların nerelerde hangi ilçelerde tam konumlarını öğrenebilir bilir miyim sadece halkalının olduğu yeri biliyorum ama öbür lojmanların yerini tam konumunu bilen birisi yardımcı olursa sevinirim.

