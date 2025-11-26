Malulen Emeklilik

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Arkadaşlar merhaba. Kamu görevlileri için yani memur olanlar emekli sandığına tabi. Malulen emekli işleminde emekli sandığı için 10 yıl çalışma süresi ve 1800 prim günü gerekiyor. Bu açıdan sıkıntı yok. Malulen emekli olmak istediğimizde ve hak kazandığımızda ne kadar maaş alıyoruz ve emekli ikramiyesi alabiliyor muyuz? teşekkürler.

