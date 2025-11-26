Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Memur ile sözlesmeli personel arasındaki farklar.


26 Kasım 2025 16:06
Memur ile sözlesmeli personel arasındaki farklar.

Merhaba sizlere bir sorum olacaktı herhangi bir kamu kurumunda örnek belediyeler üniversiteler veya herhangi bir devlet kurumunda calışan sözleşmeli personel ile yine herhangi bir kamu kurumunda calışan örnek belediyeler üniversiteler veya herhangi bir devlet kurumunda calışan memurlar ile sözleşmli personeller arasındaki farklar nelerdir ve kurumdan kuruma degişen farklar var mı umarım doğru düzgün sormak istediğim şeyi anlayabilmiş indir teşkürler.


Kanunyönetme
Memur
26 Kasım 2025 16:09

Yazımda otomatik klavyeden dolayı yanlış oldu en sonda umarım doğru düzgün sormak istediğim şeyi anlatabilmişimdir teşekkürler.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kardoya geçiş hakındasözleşmeli personel intibakı hakkındaMemur ile sözlesmeli personel arasındaki farklar.promosyon iadesi 4b li sözleşmeli üniversite personeli tayin hakkı bakanlık resen geçici görevlendirme yapabilir mi ?

Sözlük

günün filmi 1 en etkilendiğiniz film sahnesi 1 Gediz Deltası ölüyor 1 kayıp malezya uçağı 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 1 Edeple gelen lütufla gider 2 araba sürmek 1 Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1 vasi 2 interpol 1

Son Haberler

DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?Okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybettiBakan Bayraktar: Diyarbakır'da potansiyeli Gabar'dan büyük kaya petrolü arayacağızBorsa günü yükselişle tamamladıTahkim Kurulu, 28 futbolcunun 'bahis' cezalarını onadı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın