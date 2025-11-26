Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kamu kurumundaki memur ile sözleşmeli personeller hakkındaki tüm farklar.


26 Kasım 2025 16:12
Kamu kurumundaki memur ile sözleşmeli personeller hakkındaki tüm farklar.

Merhaba sizlere bir sorum olacaktı herhangi bir kamu kurumunda örnek belediyeler üniversiteler veya herhangi bir devlet kurumunda calışan sözleşmeli personel ile yine herhangi bir kamu kurumunda calışan örnek belediyeler üniversiteler veya herhangi bir devlet kurumunda calışan memurlar ile sözleşmli personeller arasındaki farklar nelerdir ve kurumdan kuruma degişen farklar var mı umarım doğru düzgün sormak istediğim şeyi anlatabilmişimdir teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

MEB Şube Müdürlüğü 2026Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.5510 emekli Mühendis Memur Maaşı2026 Ocak Mühendis MaaşıMemurların Çözülemeyen SorunlarıGecikmedeki kredi ve pazar günü yatan maaşKasım ayı enflasyon tahmini :)2025 Kasım maaşlarımızı yazalımFazla Mesai Ücretinin Fazla Yatırılmasından Dolayı Geri Talep Edilmesi2026 Ocak Zammı

Sözlük

vasi 2 interpol 1 araba sürmek 1 bumbar dolması 2 ergin 1 Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 1 en etkilendiğiniz film sahnesi 1 Edeple gelen lütufla gider 2 doc 1

Son Haberler

DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?Okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybettiBakan Bayraktar: Diyarbakır'da potansiyeli Gabar'dan büyük kaya petrolü arayacağızBorsa günü yükselişle tamamladıTahkim Kurulu, 28 futbolcunun 'bahis' cezalarını onadı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın