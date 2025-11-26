Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim süresi iş takviminde 1-2 ay kısaltılsa nasıl olur ?


26 Kasım 2025 16:59
Eğitim süresi iş takviminde 1-2 ay kısaltılsa nasıl olur ?

böylece toplam 3-4 ay tatil yapmış olur hem eğitimci hem öğrenci.

Doğayla daha çok etkileşim kurma, ve çok az da olsa bi nebze kendine daha fazla vakit ayırma imkanı bulur.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Kasım 2025 17:12

Öğretmenlerin de evlere bakıcı olarak görevlendirip çocuklarla parklara gidip doğa ile etkileşim kurmaları sağlanır. Kendi çocuklarını da beraberce parka götürür.

Hocam, Allah aşkına olacak şey var olmayacak şey var.

Çalışma hayatında mesai saatleri, okullarda günlük ders saatleri düşse diyerek çift taraflı bir istekte bulunsanız anlaşılır fakat bu olmaz.

