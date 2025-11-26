Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.


26 Kasım 2025 17:00
MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.

Bugün Milli Eğitim Bakanı, ailelerden gelen şikayetleri dinleyerek ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. Hatta bazı öğretmenler de bunu istiyormuş.

Ancak yıllardır Kış Saati uygulamasına geçilsin, çocuklar kışın karanlıkta okula gidiyorlar, bu durumdan rahatsız oluyoruz diyen milyonlarca insanı da aynı şekilde duyup duyarlı olmaya davet ediyoruz.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Kasım 2025 17:15

Konuyu toplantılarda dile getirdik, CİMER'e yazanlar oldu. Böyle bir duyarlılık yok.

Batıda bile güneş doğmadan öğrencilerin okulda olduğu okullar varken doğunun halini (76 dakika) düşünemiyorum. İkili eğitim görenler ise hepten ayvayı yemiş durumda.

İl, ilçe olmadı okul bazında ders başlangıç saatini değiştirmeyi gündeme alın.


penac
Şube Müdürü
26 Kasım 2025 17:17

İnsanların mutsuz olması için elinden geleni yapıyorlar gibi sanki.


Dilci786
Aday Memur
26 Kasım 2025 17:37

Ben saat uygulamasının SABİT olmasını doğru buluyorum. İlber ortaylı da zaten değiştirilmesine karsı cıkıyordu. Yani ya öyle olsun ya böyle olsun ileri geri alınmasın yeter. Okul kendisi başlama saatini değiştirsin.


spock
Genel Müdür
26 Kasım 2025 19:16

Sorun kış yaz saati değil. Sorun saat dilimimizin ülke sınırları dışından (Iğdır'ın da ötesi) geçmesi.

Kullandığımız saat dilimi 45. meridyenden geçiyor. Türkiye'miz ise 26-44 meridyenleri arasında yer alıyor. Eski saat dilimimiz 30. meridyenden yani İzmit'ten geçiyordu.

Diyeceklerim bu kadar.

