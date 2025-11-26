KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
KPSS A grubu mu yoksa Kpss B grubu mu?(İİBF)


26 Kasım 2025 20:14
KPSS A grubu mu yoksa Kpss B grubu mu?(İİBF)

Hangisi daha avantajlı sizce İİBF için ?


enginar123
Aday Memur
26 Kasım 2025 20:42

Kesinlikle A grubu. Çok daha prestijli

