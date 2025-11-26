4/B Söz. Teknikerim Söz. Büro Personel atamasına başvuru yapacağım ama 5. fıkraya göre istisnai duru

Başlıkta belirttiğim gibi bir durum söz konusu mevcut. Söz. Teknikerlikten Söz. Büro Personelliğine başvuracağım ama benden son 1 yılda sözleşmeli personel olarak çalışıyorsan haklı nedenle istifa ettiğine dair hizmet dökümü yükle diyor. Ben henüz istifa etmedim eğer atamam olursa istifa edeceğim lütfen bu ilana başvururken nasıl bir PDF yüklemem gerektiği hakkında yardımcı olur musunuz?

