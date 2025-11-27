Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Merkezi atama ve 4/b ile alakalı


27 Kasım 2025 00:05
Merkezi atama ve 4/b ile alakalı

Ben 2024/2 ile kpss merkezi atama ile 399 khklı kite atandım, geçen ayki sağlık bakanlığı sözleşmeli personel alımına katıldım ve yerleştim, aday memur olarak 1 yıllık sürecimi daha doldurmadım, istifa verip, 4/b olarak sağlık bakanlığına atanma şansım olurmu yoksa 1 yılı doldurmadığım için uada kamudan istifa ettiğim için kayıt yaptıramazmıyım.?

