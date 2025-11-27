Cte GYS (Şeflik)

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Uykularını Kaçırdığınız Personelin Her Saniyesinin Hakkı Ailenizden Çıksın Amiin.Yıllık izin için askerlik saydırmak?Sendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettimYouTube kanalı para kazanmak Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Ünvan Değişikliği Sınavı - İnşaat MühendisliğiAdalet hizmet sınıfıKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)
Sözlük
Son Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldıErdoğan: 13 şehir hastanesi daha yapıyoruzBakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyorCeza soruşturması sonucu verilen men-i muhakeme kararlarına Cumhuriyet savcıları itiraz edebilir mi?Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız askeri vuruldu
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın