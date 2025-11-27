Yolluk Yövmiye

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Arkadaşlar günaydın. Valilik oluru ile çocuklara seminer yapmak için görevlendirildim. Görevlendirdildiğim yer okulum ile aynı yerde sayılır, aynı beldedeler. Ben ilçe merkezinde ikamet etmekteyim, 20 km civarı belde uzaklığı. Bu durumda bana yolluk ödenir ?

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
27 Kasım 2025 09:08

Yolluk ödemek için gereken ilk şart "görev mahalli dışına çıkmaktır". Görev mahalli de harcırah kanunu uyarınca çalışılan ve ikamet edilen yerdir. Her ne kadar çalıştığınız yerden farklı yerde ikamet etseniz de sizin de görev mahalliniz hem ikamet ettiğiniz yer hem de çalıştığınız yerdir.

Bu açıklama ışığında çalıştığınız yerde bir okula görevlendirildiğiniz için görev mahalliniz değişmemiş olur ve yolluk ödenemez. Eğer başka bir yere görevlendirilseydiniz o zaman "görev saatlerine göre" yolluk alımı değerlendirilirdi.

Farklı şekilde açıklarsam:

A = İkamet ettiğiniz yer belediye mücavir alan sınırları

B = Çalıştığınız yer belediye mücavir alan sınırları

C = A ve B dışındaki her yer

A ve B arasında veya içerisindeki görevlendirmelerde yolluk ödenmez, tayinde mehil müddeti kullanılmaz; C'ye yapılan görevlendirmelerde ise hem yolluk ödenir hem de mehil müddeti kullanılabilir. Harıcah Kanunu açısından A ve B görev mahallidir, C ise farklı yerdir.

Burda tek ayrıntı büyükşehir olan illerdeki durumdur. Orda da eğer A, B ya da C arasında yerleşim özellikleri açısından bütünlük varsa (birbirlerinden tamamen ayrık değillerse) yine üçü de görev mahalli sayılır. Aralarında bütünlük yoksa yine C için farklı yer uygulaması yapılır. Nerelerin bütünlük oluşturduğunda tereddüt varsa Defterdarlığın görüş vermesi gerekir.

