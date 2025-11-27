Memurun görev statüsü altında çalıştırılması hk

Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
27 Kasım 2025 09:55
Merhaba;

Kültür Turizm Bakanlığında görevli 2019 girişli 657 tabi Teknisyen kadrosundayım.

1-Bana Müdür tarafından verilen görev ilk başladığımda MüzeKart -Bilet satışı ,Mutemetlik, Bankaya para yatırma görevi verildi. Bu işlemler de DÖSİMM personelinin görevi. Ben ise işler yürüsün işimi yapayım düşüncesi ile ilgili görevi uzun zamandır yapıyorum. Öğrenmek istediğim ise şu; DÖSİMM personeli, işçisi var iken Müdürün görevi zorla bana vermesi , benim Teknisyen olarak görev tanımımın altı olan ve Bilet-kart satışı yapmak istemediğim halde zorla yaptırılması. İlave olarak her geçen gün mobbing yapması ve şimdi de Hafta sonları geleceksin , iznini Pazartesi-Salı günü kullanacaksın, artık odanda oturmayacak gişe-güvenlik bölümünde oturacaksın demiştir. Hafta sonları zorla gelmemi istemektedir. Hafta sonlarında okulda okuyan çocuklarımla bir yere gidemeyecek olmam ve konuda zorlanmam.

2-Daha önce Kurum aracını da kullanıyordum. İlgili araç ile özel işlerini, kedilerinin veterinere getirilip götürülmesi , evine gidip gelmesini, ailesini ziyaret etmesini ve bunları da gidilmeyen bir yere görevlendirme çıkartıp o şekilde gidilmiştir. Araç kullanması için görev belgesi olmayan güvenlik görevlilerine görev yerinden ayrılmak sureti ile kurum aracı kullandırılmaktadır. Araç akşamları müzeye bırakılmamakta Ören yerinde görevli personelin işe gidip gelmesini teminen kullanılmaktadır.

Şikayet etmek istiyorum ama silsileye uymak zorunda mıyım. Yoksa müfettişlik makamına haber versem sorun yaşar mıyım?

Kaymakam'a bilgi versem konu kapatılacaktır diye düşünüyorum ve işleme nereden başlamam gerekiyor nasıl bir yol izlemeliyim.

