Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Disiplin affı


27 Kasım 2025 12:34
Disiplin affı

2023 yılında memur disiplin affı çıkacağı hakkında söz verilmişti, bugün de 11. Yargı paketi meclise sunuluyor en son 2005 yılında disiplin affı gelmişti, sizce bugün veya yakın zamanda böyle bir durum olabilir mi Olursa da polisi de etkiliyor mu ve bu disiplin cezaları Pbs den siliniyor mu ? 2005 te bu durumu görmüş yaşamış ve meslekte olan abilerimiz veya bilgisi olanlar cevap verirseler çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Emniyet Teşkilat KanunuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025YENİ YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ DOĞRU MU?İcralık polislerPolis Memurları Arasında HiyerarşiFindeks Konusunda Bilgili OlanlarMaaş esitlenmesi2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği2008 Ekim sonrası emeklilik

Sözlük

determinizm 1 vasi 2 Gediz Deltası ölüyor 1 Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1 ergin 1 en etkilendiğiniz film sahnesi 2 Zihni Göktay 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 2

Son Haberler

Hacı adayları için ek kayıt süreci başladıİstanbul'da Papa 14. Leo'nun ziyareti dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacakEkonomiyi yılın son ayında yoğun bir gündem bekliyorBakan Fidan Almanya'ya gidiyorPapa 14. Leo, Türkiye'ye geldi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın