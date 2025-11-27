Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Doğum izni fiili çalışmadan sayılıyor mu?


27 Kasım 2025 13:36
Merhaba eşim sözleşmeli memur bu Ocak ayında 3 yılı bitiyor

Hastanede çalışan hemşire arkadaşı doğum izninin fiili çalışmadan sayılmadığını kadro için 4 ay daha bekleyeceğini söylemiş.

Bilgisi olan arkadaşlar cevaplayabilir mi?

