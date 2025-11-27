2008 sonrası 5510'a tabi sigortalılar....

2008 sonrası tüm kamu ve özel sektör çalışanları hatta bagkurlular olarak haklarımızın savunulacagi bir platform oluşturulmalı. yapılan tüm düzenlemeler aleyhimize yapılmakta. alenen görülüyor ki bizim primlerimizle, bizden oncekiler fonlaniyor! önce eyt şimdi adalet isteyenler... bu durumda prim gün sayısına ve prim miktarına odaklı, yaş şartı aranmayan bir emeklilik sisteminin oluşması için kamuoyu oluşturulmalıdir. aksi takdirde şimdiki genclerin yasliliklari harap olacaktir.

