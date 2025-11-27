2008 sonrası 5510'a tabi sigortalılar....

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
MEB Şube Müdürlüğü 2026Kasım ayı enflasyon tahmini :)5510 emekli Mühendis Memur MaaşıKamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.Gib istanbul promosyonFazla Mesai Ücretinin Fazla Yatırılmasından Dolayı Geri Talep EdilmesiSendikandan İstifa Et2025 Kasım maaşlarımızı yazalım2026 Ocak Mühendis Maaşıaile yilina bak cocuk parasi 300tl... kamusen memursen dalga gecmeye devam
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın