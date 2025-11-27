Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Atanan Hakem


27 Kasım 2025 15:12
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Atanan Hakem

Derbi Maçın Hakemi yasin kol.

Bu kadar sakata bi de üstüne yasin Kol...

çoook enteresan

Yasin Kol ile Fenerbahçe 6 maç Yönetmiş, GS 5 maç

fb ye 4 Penaltı vermiş - GS ye 0

fb ye 0 kırmızı - GS ye 3 Kırmızı vermiş.

Maçı, Steven Sadettin Saran yönetse daha iyiydi.

Çok Yazılan Konular

BursasporGelin Hakem Kararlarını KonuşalımGALATASARAY'a Messi Gelmeli.2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 14. hafta2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanıKırmızı kart vermeyen Jose Maria Sanchez2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 13. hafta

Sözlük

determinizm 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 3 ergin 1 Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1 Gediz Deltası ölüyor 1 vasi 1 en etkilendiğiniz film sahnesi 2 Zihni Göktay 1

Son Haberler

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardıGüvenlik birimlerine dev takviye: 9200 yeni araç teslim ediliyor!Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacakAbdulkadir Uraloğlu: 663 makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdıkBM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 21,2 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın