Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

GİB Promosyonunda Merkez-Taşra Krizi: Emeğe Haksız Fiyat!


27 Kasım 2025 16:14
GİB Promosyonunda Merkez-Taşra Krizi: Emeğe Haksız Fiyat!

Gelir İdaresi Başkanlığı promosyon süreci, maalesef kurum içinde büyük bir huzursuzluk ve tartışma yarattı. Tartışmanın merkezinde, merkez ve taşra teşkilatları arasında yapılan haksız ayrımcılık var. Bankanın sunduğu mevcut tekliflere göre, GİB, Teftiş Başkanlığı, DMO, Milli Piyango ve Kefalet Sandığı gibi merkez teşkilatında çalışan yaklaşık 2.356 kişi için 115.000 TL nakit ve 5.000 puan ödeme öngörülüyor. Ancak, taşra personeli, yani Ankara ve İstanbul defterdarlıkları dahil yaklaşık 15.981 kişi için teklif edilen miktar 85.000 TL nakit ve 14.000 puan.

Taşra personelinin temel itirazı, teklifin toplam rakamından çok, yapılan bu merkez-taşra ayrımıdır. Merkez teşkilatının işleri politika belirleme ve idari süreçlerken, taşranın iş yükü vatandaşla doğrudan temas, tahsilat ve yoğun operasyonel süreçler nedeniyle çok daha ağırdır. Taşranın iş yükü daha fazla olduğu hâlde, farklı ve düşük bir paket verilmesi kabul edilemez bir adaletsizliktir.

Bu adaletsizliği gidermek için yetkili sendika devreye girdi, idare bankadan tüm personele eşit olarak 95.000 TL nakit ve 10.000 puan içeren yeni bir teklif aldı. taşra çalışanları bu eşitleme teklifini destekliyor, çünkü eşitlik prensibine uygundur. Fakat merkez teşkilatı, kendi yüksek paketlerinin düşeceği endişesiyle bu eşitlemeye karşı çıkıyor. Yani kimse mevcut paketlerden memnun değil; Ankara ve istanbul Defterdarlık çalışaları ayrımcılığa karşı, merkez çalışanları ise ise eşitlemeye. Ödemelerin büyük ihtimalle Aralık ayında yatması bekleniyor, Ocak ayı ihtimali de az da olsa var. Sürecin çözülmesi için personel sayısı, iş yükü gerçekleri ve eşitlik prensipleri gözetilerek adil bir ortak yol bulunması şart. Adil bir teklif alınamıyorsa merkez teşkilatı ayrı, taşra teşkilatı ayrı promosyon ihalesi yapsın.


m.r_f
Daire Başkanı
27 Kasım 2025 16:22

İstanbulda bir eğitim araştırma hastanesinde de doktorlar diğer personelden daha fazla promosyon hakettikleri yönünde iddialarda bulunuyorlar. Eylem yapacaklar falan deniyor, anlamak güç. İnsanlar aynı kurumda beraber çalıştıkları mesai arkadaşlarından kendilerini üstün görüyorlar, sürekli bir ayrılma derdindeler. Bir tarafta 2500 kişi var, diğer tarafta 15000 kişi. Ayrı ihale yapılsa Taşra teşkilatları merkezden fazla para alır bu denklemde. Hastane örneği için de doktorlar 150-200 kişi belki, hadi 500 de. Ama diğer personel 5000-7000 arasında, neden kendilerini üstte görüyorlar anlamak imkansız.


Karizmaunl
Genel Müdür
27 Kasım 2025 16:37

Bu bakış açınız, ne yazık ki kamuda meslek grupları arasındaki gerginliği ve kurum içi hiyerarşi algısını çok iyi özetliyor. GİB'deki sorun da tam olarak bu hiyerarşik üstünlük algısından kaynaklanıyor.Ancak GİB örneğinde durum hastane örneğinden biraz farklı işliyor olabilir. Haklısınız, sayısal olarak taşra teşkilatı çok daha kalabalık (Yaklaşık 15.000'e karşı 2.500 kişi) ve tek başına ihaleye çıksalar muhtemelen çok daha yüksek bir promosyon alırlardı. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Bankalar, daha az sayıda personelin bulunduğu, dolayısıyla daha az maliyetli olan merkez personeline yüksek bir cazibe paketi sunarak onları kendi bünyelerine çekmeye çalışıyorlar. Merkez personeli de bu yüksek teklifi görünce kendilerini ayrıcalıklı hissedip eşitlemeye karşı çıkıyor.Temelde sorun, tüm kurum tek bir ihale yapmasına rağmen, bankanın teklifi kurumun üst düzey yetkililerinin onayıyla merkez ve taşra için farklılaştırmasıdır. Eğer iş yükü fazlalığı nedeniyle bir ayrım yapılacaksa, sizin de belirttiğiniz gibi, bu farkın operasyonel iş yükü daha ağır olan taşra lehine olması gerekmez miydi? Bu durumda, merkez teşkilatının 115.000 TL teklife sahip çıkması, sadece statü/mevki üstünlüğü ve kendilerine sunulan parasal avantajı kaybetmeme çabasından ibaret görünüyor. Yoksa 2.500 kişinin hakkı, 15.000 kişinin hakkından daha değerli olamaz.

m.r_f, 1 saat önce

İstanbulda bir eğitim araştırma hastanesinde de doktorlar diğer personelden daha fazla promosyon hakettikleri yönünde iddialarda bulunuyorlar. Eylem yapacaklar falan deniyor, anlamak güç. İnsanlar aynı kurumda beraber çalıştıkları mesai arkadaşlarından kendilerini üstün görüyorlar, sürekli bir ayrılma derdindeler. Bir tarafta 2500 kişi var, diğer tarafta 15000 kişi. Ayrı ihale yapılsa Taşra teşkilatları merkezden fazla para alır bu denklemde. Hastane örneği için de doktorlar 150-200 kişi belki, hadi 500 de. Ama diğer personel 5000-7000 arasında, neden kendilerini üstte görüyorlar anlamak imkansız.


generallaw
Aday Memur
27 Kasım 2025 16:37

Banka doğru olanı yapıyor siz doğru olanı kabul etmek istemiyorsunuz sadece


Karizmaunl
Genel Müdür
27 Kasım 2025 16:39

Bankanın yaptığı neden doğru? Neden merkez-taşra ayrımcılı var, bilgileriniz paylaşsanız da biz de aydınlansak.

generallaw, 50 dk. önce

Banka doğru olanı yapıyor siz doğru olanı kabul etmek istemiyorsunuz sadece


Hunzah
Memur
27 Kasım 2025 16:41

yüksek maaş alana yüksek promosyon ödenir. uygulama doğru, taşranın ağlaması haksız.


Karizmaunl
Genel Müdür
27 Kasım 2025 16:43

Madem yüksek maaş alıyorsunuz, ayrı bir başlıkta maaşlarınızın düşüklüğünden bahsedip zam istiyordunuz.

Hunzah, 46 dk. önce

yüksek maaş alana yüksek promosyon ödenir. uygulama doğru, taşranın ağlaması haksız.


masterengar
Aday Memur
27 Kasım 2025 16:46

DMO merkezde çalışıyorum. Diğer kurumları bilmiyorum ama burası için taşra iş yükü merkezden fazla diyemeyiz. Olması gereken 115+5'i herkese vermektir. Keşke herkese ayrı ihale yapılsaydı. Bakalım nasıl olacak.


Hunzah
Memur
27 Kasım 2025 16:46

ya sen hakkaten laftan anlamazsın.

merkez aylık 100 birim maaş dağıtıyorsa bankaya 100 birim her ay para giriyor demektir, banka da bu giren paranın peşindedir.

taşra aylık 50 dağıtıyorsa bankaya faydası daha azdır değil mi?

bu gerçekten bakarsan ayrım doğru.

ister kabul et ister etme.

Karizmaunl, 44 dk. önce

Madem yüksek maaş alıyorsunuz, ayrı bir başlıkta maaşlarınızın düşüklüğünden bahsedip zam istiyordunuz.


generallaw
Aday Memur
27 Kasım 2025 16:50

araştır bulursun anayasa mahkemesinin merkez taşra farklı olduğuna dair kararları, giriş şartları, yapılan iş, gösterilen cetvel vs. vs. doğru olan bu siz anlamıyorsunuz sadece gerçek her zaman gerçektir.

Karizmaunl, 48 dk. önce

Bankanın yaptığı neden doğru? Neden merkez-taşra ayrımcılı var, bilgileriniz paylaşsanız da biz de aydınlansak.


Karizmaunl
Genel Müdür
27 Kasım 2025 16:53

Merkez teşkilatında da memur, VHKİ ve hizmetli gibi alt kadro personelin bulunması, tartışmanın özündeki adaletsizliği en güçlü şekilde ortaya koyuyor. Merkezdeki bu personelin maaşları, taşrada aynı unvanla çalışan meslektaşlarının maaşlarından kayda değer ölçüde farklı değildir. Bu durum, bankanın teklifinin ekonomik gerekçelerden veya iş yükü ya da kariyer statüsü farkından değil, tamamen coğrafi konum ve kurumun merkez binasında bulunma ayrıcalığından kaynaklandığını ispatlıyor. Merkezde VHKİ olarak çalışan bir kişinin, iş yükü çok daha ağır olan taşradaki aynı unvanlı meslektaşından otuz bin Türk Lirası daha fazla promosyon alması, bu ödemenin tamamen adres bazlı bir ayrımcılık olduğunu ve kurum içi eşitsizliği derinleştirdiğini kanıtlar. Promosyonun amacının tüm çalışanlara eşit fayda sağlamak olduğu düşünülürse, bu durumun sürdürülemez olduğu açıktır.

Hunzah, 41 dk. önce

ya sen hakkaten laftan anlamazsın.

merkez aylık 100 birim maaş dağıtıyorsa bankaya 100 birim her ay para giriyor demektir, banka da bu giren paranın peşindedir.

taşra aylık 50 dağıtıyorsa bankaya faydası daha azdır değil mi?

bu gerçekten bakarsan ayrım doğru.

ister kabul et ister etme.


Karizmaunl
Genel Müdür
27 Kasım 2025 16:57

Merkezin şu an Taşra'dan ayrı olarak yüksek promosyon alması neredeyse imkansızdır. Merkezin şu anki yüz on beş bin Türk Lirası'lık yüksek teklifi almasının temel nedeni, kendi ekonomik güçlerinden değil, bankanın Taşra'yı da içeren büyük ihaleyi kazanma stratejisidir.Eğer Taşra ($15.981$ kişi) ayrılır ve Merkez teşkilatı ($2.356$ kişi) tek başına ihaleye çıkarsa, bankalar için $2.356$ kişilik bir kitle ekonomik olarak cazip değildir ve rekabet azalır. Bankalar, bu küçük grup için yüksek kâr marjı bırakmak istemezler. Dolayısıyla, Merkez bu durumda şu anki ayrıcalıklı teklifini koruyamaz ve Taşra'nın mevcut seksen beş bin Türk Lirası'lık teklifinden bile daha düşük bir rakamla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalır. Merkez, şu anki yüksek promosyonu Taşra'nın büyüklüğü ve nakit akışı sayesinde dolaylı olarak almaktadır. Taşra ayrıldığı an, Merkezin yüksek teklif alma nedeni ortadan kalkar ve kendilerini üstün gören grup, parasal açıdan en çok kaybeden taraf olabilir.

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB Şube Müdürlüğü 2026Kasım ayı enflasyon tahmini :)GİB Promosyonunda Merkez-Taşra Krizi: Emeğe Haksız Fiyat!5510 emekli Mühendis Memur MaaşıKamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.Gib istanbul promosyonFazla Mesai Ücretinin Fazla Yatırılmasından Dolayı Geri Talep EdilmesiSendikandan İstifa Et2025 Kasım maaşlarımızı yazalım2026 Ocak Mühendis Maaşı

Sözlük

Gediz Deltası ölüyor 1 Steven Sadettin Saran 1 Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1 determinizm 1 en etkilendiğiniz film sahnesi 2 Zihni Göktay 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 4

Son Haberler

Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret ettiErzurum'da sülfür gazı tespiti sonrası ilkokul ve termal tesisler kapatıldıAltının kilogram fiyatı 5 milyon 790 bin liraya düştüDört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladıAyşe Tokyaz'ın katiline ikinci kadın cinayeti davası: Avukatı dosyadan çekildi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın