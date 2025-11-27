GİB Promosyonunda Merkez-Taşra Krizi: Emeğe Haksız Fiyat!

Gelir İdaresi Başkanlığı promosyon süreci, maalesef kurum içinde büyük bir huzursuzluk ve tartışma yarattı. Tartışmanın merkezinde, merkez ve taşra teşkilatları arasında yapılan haksız ayrımcılık var. Bankanın sunduğu mevcut tekliflere göre, GİB, Teftiş Başkanlığı, DMO, Milli Piyango ve Kefalet Sandığı gibi merkez teşkilatında çalışan yaklaşık 2.356 kişi için 115.000 TL nakit ve 5.000 puan ödeme öngörülüyor. Ancak, taşra personeli, yani Ankara ve İstanbul defterdarlıkları dahil yaklaşık 15.981 kişi için teklif edilen miktar 85.000 TL nakit ve 14.000 puan.

Taşra personelinin temel itirazı, teklifin toplam rakamından çok, yapılan bu merkez-taşra ayrımıdır. Merkez teşkilatının işleri politika belirleme ve idari süreçlerken, taşranın iş yükü vatandaşla doğrudan temas, tahsilat ve yoğun operasyonel süreçler nedeniyle çok daha ağırdır. Taşranın iş yükü daha fazla olduğu hâlde, farklı ve düşük bir paket verilmesi kabul edilemez bir adaletsizliktir.

Bu adaletsizliği gidermek için yetkili sendika devreye girdi, idare bankadan tüm personele eşit olarak 95.000 TL nakit ve 10.000 puan içeren yeni bir teklif aldı. taşra çalışanları bu eşitleme teklifini destekliyor, çünkü eşitlik prensibine uygundur. Fakat merkez teşkilatı, kendi yüksek paketlerinin düşeceği endişesiyle bu eşitlemeye karşı çıkıyor. Yani kimse mevcut paketlerden memnun değil; Ankara ve istanbul Defterdarlık çalışaları ayrımcılığa karşı, merkez çalışanları ise ise eşitlemeye. Ödemelerin büyük ihtimalle Aralık ayında yatması bekleniyor, Ocak ayı ihtimali de az da olsa var. Sürecin çözülmesi için personel sayısı, iş yükü gerçekleri ve eşitlik prensipleri gözetilerek adil bir ortak yol bulunması şart. Adil bir teklif alınamıyorsa merkez teşkilatı ayrı, taşra teşkilatı ayrı promosyon ihalesi yapsın.