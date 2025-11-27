Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Akademik çalışmalar için tekrar lisansüstüne kayıt yaptırmak mantıklı mı?


27 Kasım 2025 16:41
Akademik çalışmalar için tekrar lisansüstüne kayıt yaptırmak mantıklı mı?

Selamlar,

ya bana akademik review yapmak için istekler gelmeye devam ediyor. Toplam 5 tane makale değerlendirmesi yaptım. Ve bazı sci indexli dergilerde de reviewer olduğumu görüyorum.

neyse akademik çalışma yapmak için istekliyim. Ve eksiklerimi gözlemledim. Bunlar başlıca olarak:

referanslama , alıntı yapma kuralları

ile ilişkili olduğundan ve artık bunları aşmak istediğimden (temel şeyleri biliyorum ama misal doğal olarak makale yazmam da bekleniyor ama ben de bu eksiklerimden dolayı bunu yapmıyorum henüz örneğin)

soru: sırf bu sebepten tekrar bir lisansüstü programına kayıt yaptırmak sizce mantıklı olur mu ?

NOTLAR: ar gör olamıyorum artık (yaş 35 i geçti) çok fazla enerjim var ancak tam olarak resmi anlamda akademisyen olmaya da artık çok istekli değilim. Çünkü kadro bulmak çok sıkıntı ve ülkemizdeki bu soruna da makul bir çözüm bulunacağına dair ümidim de pek yok. meb de öğretmenim halen ve mutsuz değilim bilakis çok mutluyum. ve 3 tane yabancı dil hk detaylı bilgi sahibiyim.

Saygılarımla


selimpusat80
Aday Memur
27 Kasım 2025 17:21

?Reviewer oldum ama yazmayı bilmiyorum? şeklindeki ifadeniz hem Türkçe bakımından hatalı hem de akademik bir üsluba uygun değil.

Kaldı ki ?reviewer? kelimesinin Türkçedeki tam karşılığı ?hakem?dir.

Dilde karşılığı varken yabancı terimi gelişi güzel kullanmak, akademik görünmekten çok dil bilincinin zayıf olduğunun göstergesidir.

Önce Türkçeyi doğru ve tutarlı kullanmayı öğrenirseniz, akademik tartışmalarınız da daha sağlıklı olur.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okullarda ara tatil kalkıyor mu?Sağlık kurulu hastalıklarımdan ötürü çalışamazsın dedi. Süreç nasıl işler?Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Doğum yardımı almak için ne yapmak lazım?Maarif teftişinde dikkat edilmesi gerekenler.Görevde yükselme sınavı şartları.MEB'de şeflik nasıldır?İlksan'ın ikraz yetersizliği.Anlaşmalı yer değişikliği (planlanmış becayiş) mümkün mü? mümkün ise nasıl olur?

Sözlük

Zihni Göktay 1 Steven Sadettin Saran 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 4 determinizm 1 Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1 Gediz Deltası ölüyor 1 en etkilendiğiniz film sahnesi 2

Son Haberler

Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret ettiErzurum'da sülfür gazı tespiti sonrası ilkokul ve termal tesisler kapatıldıAltının kilogram fiyatı 5 milyon 790 bin liraya düştüDört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladıAyşe Tokyaz'ın katiline ikinci kadın cinayeti davası: Avukatı dosyadan çekildi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın