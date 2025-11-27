Akademik çalışmalar için tekrar lisansüstüne kayıt yaptırmak mantıklı mı?

Selamlar,

ya bana akademik review yapmak için istekler gelmeye devam ediyor. Toplam 5 tane makale değerlendirmesi yaptım. Ve bazı sci indexli dergilerde de reviewer olduğumu görüyorum.

neyse akademik çalışma yapmak için istekliyim. Ve eksiklerimi gözlemledim. Bunlar başlıca olarak:

referanslama , alıntı yapma kuralları

ile ilişkili olduğundan ve artık bunları aşmak istediğimden (temel şeyleri biliyorum ama misal doğal olarak makale yazmam da bekleniyor ama ben de bu eksiklerimden dolayı bunu yapmıyorum henüz örneğin)

soru: sırf bu sebepten tekrar bir lisansüstü programına kayıt yaptırmak sizce mantıklı olur mu ?

NOTLAR: ar gör olamıyorum artık (yaş 35 i geçti) çok fazla enerjim var ancak tam olarak resmi anlamda akademisyen olmaya da artık çok istekli değilim. Çünkü kadro bulmak çok sıkıntı ve ülkemizdeki bu soruna da makul bir çözüm bulunacağına dair ümidim de pek yok. meb de öğretmenim halen ve mutsuz değilim bilakis çok mutluyum. ve 3 tane yabancı dil hk detaylı bilgi sahibiyim.

Saygılarımla